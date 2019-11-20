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Роды в 13 лет прославили жительницу Урала 

News.ru 56 минут назад
Роды в 13 лет прославили жительницу Урала
Фото: news.ru
Жительница Екатеринбурга Полина Фетисова прославилась после того, как стала мамой в 13 лет. Через некоторое время она завела видеоблог. Её ролики набирают миллионы просмотров.
О появлении на свет дочери в таком раннем возрасте она не жалеет. После известия о беременности её перевели на домашнее обучение, чтобы оградить от возможной агрессии со стороны сверстников. Подружки от ровесницы отвернулись. Якобы «общаться с той, что залетела в 12 — стрёмно», пишет «КП Урал».
Отец ребёнка требовал от Полины сделать аборт. Но когда понял, что возлюбленная решила оставить ребёнка, то с семьёй и друзьями начал травить её.
Сначала я написала ему, но он меня везде заблокировал. Потом решила всё высказать, глядя в глаза. Это произошло в школе, но вместо поддержки — он перед всем классом принялся обзывать меня [женщиной легкого поведения], — вспоминает Полина.
Родители Полины узнали о будущей внучке за месяц до родов. Но устраивать разбор полётов никто не стал. Думать нужно было о другом. Например, как прокормить семью с двумя детьми.
Через год после прибавления юная мама рассказала о своей жизни в Интернете. Уже через три месяца Полина завела блог на YouTube и в Instagram. Сейчас у неё 100 тысяч подписчиков.
Ранее News.ru сообщал, что 23-летняя модель Эрин Лангмейд узнала о том, что ждёт ребенка, на 37-й неделе беременности, когда у неё начались схватки. Курьёзный случай произошёл в Австралии.
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