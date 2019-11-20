Людей с инвалидностью бесплатно обучат новой профессии 

Власти Москвы планируют открыть бесплатную программу по профессиональному обучению и переквалификации людей с инвалидностью.
Об этом сообщила ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова.
Сейчас такая программа работает для людей пенсионного возраста, в будущем планируется запустить такую же для людей с ограниченными возможностями. Курсы обучения, переобучения и адаптации к существующим потребностям работодателей будут нацелены на последующее трудоустройство.
Ранее News.ru писал, что Дума планирует принять закон об адаптации государственных онлайн-СМИ для инвалидов по зрению весной 2020 года.