Людей с инвалидностью бесплатно обучат новой профессии

Власти Москвы планируют открыть бесплатную программу по профессиональному обучению и переквалификации людей с инвалидностью.

Об этом сообщила ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова.

Сейчас такая программа работает для людей пенсионного возраста, в будущем планируется запустить такую же для людей с ограниченными возможностями. Курсы обучения, переобучения и адаптации к существующим потребностям работодателей будут нацелены на последующее трудоустройство.