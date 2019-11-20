Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России отреагировали на новые обвинения Киева
В России отреагировали на новые обвинения Киева
Политика
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В мире
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
"Руки-базуки" показал руки после операции
"Руки-базуки" показал руки после операции
Шоу-бизнес

Людей с инвалидностью бесплатно обучат новой профессии 

News.ru 1 час назад
Людей с инвалидностью бесплатно обучат новой профессии
Фото: News.ru
Власти Москвы планируют открыть бесплатную программу по профессиональному обучению и переквалификации людей с инвалидностью.
Об этом сообщила ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова.
Сейчас такая программа работает для людей пенсионного возраста, в будущем планируется запустить такую же для людей с ограниченными возможностями. Курсы обучения, переобучения и адаптации к существующим потребностям работодателей будут нацелены на последующее трудоустройство.
Ранее News.ru писал, что Дума планирует принять закон об адаптации государственных онлайн-СМИ для инвалидов по зрению весной 2020 года.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
News.ru: последние новости
Спикер думы в Томске сравнила студентов с солёными огурцами Спикер думы в Томске сравнила студентов с солёными огурцами Госорганы РФ откажутся от приёма граждан Госорганы РФ откажутся от приёма граждан Пенсионерка из Алтайкого края встала на колени перед Дмитрием Медведевым Пенсионерка из Алтайкого края встала на колени перед Дмитрием Медведевым 
Теги:
Общество , Госдума , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России отреагировали на новые обвинения Киева
В России отреагировали на новые обвинения Киева 15
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России 72
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару 563
«Руки-базуки» показал руки после операции
«Руки-базуки» показал руки после операции 18
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 569
Видео
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Руки-базуки» показал руки после операции
00:07
«Руки-базуки» показал руки после операции
Шоу-бизнес
В России отреагировали на новые обвинения Киева
01:39
В России отреагировали на новые обвинения Киева
Политика
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
02:03
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
Политика
Россия показала испытания «Бога войны»
00:32
Россия показала испытания «Бога войны»
Армия Оружие
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
03:17
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Российские танки перепугали норвежских военных
00:42
Российские танки перепугали норвежских военных
Армия Оружие
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение