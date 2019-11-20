Скворцова прокомментировала увольнение Каабака

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала ситуацию с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком.
Она отметила готовность встретиться с ним, передаёт ТАСС.
«Если ему нужна будет какая-то дополнительная помощь, если его не устраивает работа в московской больнице, Морозовской, я буду рада с ним встретиться, обсудить его трудоустройство», — сказала она.
По её словам, врач продолжает работать в Морозовской детской городской больнице на полставки и «имеет возможность оперировать детей так, как он их оперирует».
Она также рассказала, что более 1 тыс. детей перенесли операции по трансплантации почки в России за последние несколько лет.
«Дети разного возраста — начиная от 6 кг весом… Считается, что пересадка почки не является экстренной операцией, она является плановой», — сообщила она.
Скворцова отметила, что трансплантация почек необходима в России 25 детям разного возраста.
Ранее стало известно об увольнении из НМИЦ здоровья детей Михаила Каабака, который работал на четверть ставки и провёл 21 операцию.
Как заявлял Каабак, к его методам лечения предъявлялись претензии, например, к использованию при трансплантации почек алемтузумаба, ослабляющего иммунную систему, чтобы пересаженный орган не отторгался организмом.
Вместе с трансплантологом, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, была уволена его коллега Надежда Бабенко.