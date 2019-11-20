Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»

Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 24»

Эксперты политического шоу "Кто против?" Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в Twitter Владимир Соловьев

"Василь отправил Грэга в нокаут…", — прокомментировал он запись.

Перепалка между украинским и американским экспертами началась во время обсуждения влияния других государств на киевские власти. По словам Вакарова, никто не принес Украине столько вреда, сколько США.

В этот момент Вайнер начал перебивать украинского эксперта, что вывело его из себя. Вакаров плеснул в журналиста водой и с криками "Что ты меня провоцируешь?!" подбежал и толкнул его. После этого Вайнера упал и ударился головой о декорации.

В этот момент прямой эфир прервался на рекламу. После возобновления трансляции обоих экспертов удалили из студии. По словам ведущего Дмитрия Куликова, с пострадавшим экспертом "все в порядке".