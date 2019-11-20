Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В мире
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Россия показала испытания «Бога войны»
Россия показала испытания «Бога войны»
Армия
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика

Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 24» 

РИА Новости 13 минут назад
Эксперты политического шоу "Кто против?" Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в Twitter Владимир Соловьев.
"Василь отправил Грэга в нокаут…", — прокомментировал он запись.
Перепалка между украинским и американским экспертами началась во время обсуждения влияния других государств на киевские власти. По словам Вакарова, никто не принес Украине столько вреда, сколько США.
В этот момент Вайнер начал перебивать украинского эксперта, что вывело его из себя. Вакаров плеснул в журналиста водой и с криками "Что ты меня провоцируешь?!" подбежал и толкнул его. После этого Вайнера упал и ударился головой о декорации.
В этот момент прямой эфир прервался на рекламу. После возобновления трансляции обоих экспертов удалили из студии. По словам ведущего Дмитрия Куликова, с пострадавшим экспертом "все в порядке".
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Последние новости
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск 
Теги:
Общество , Видео , Владимир Соловьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России 13
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару 303
Россия показала испытания «Бога войны»
Россия показала испытания «Бога войны» 4
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 483
Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!»
Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!» 33
Видео
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
02:03
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
Политика
Россия показала испытания «Бога войны»
00:32
Россия показала испытания «Бога войны»
Армия Оружие
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
03:17
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Российские танки перепугали норвежских военных
00:42
Российские танки перепугали норвежских военных
Армия Оружие
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Пригожин заступился за Ротару
04:10
Пригожин заступился за Ротару
Шоу-бизнес
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение