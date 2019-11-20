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На уволенного врача-транспантолога Каабака заведено уголовное дело 

Газета.Ru + ещё 21 1 час назад
На уволенного врача-транспантолога завели дело
Фото: РИА Новости
На уволенного из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ) трансплантолога Михаил Каабака, завели уголовное дело. Об этом сообщает "Медвестник", со ссылкой на источник близкий к СК.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения препарата "Алемтузумаб" в иммуносупрессивной терапии при трансплантации почек у детей младшего возраста.
По словам Каабака, уголовное дело действительно существует и основано на ошибочном заявлении академика Сергея Владимировича Готье о том, что препарат "Алемтузумаб" не включен в международные клинические рекомендации.
"Мы эти утверждения опровергли при помощи международных клинических рекомендаций по трансплантации почки у детей и других пациентов высокого иммунологического риска, в которые "Алемтузумаб" включен", — пояснил Каабак.
Также он добавил, что в 2019 была проведена повторная экспертиза, которая была в пользу врачей, однако дело не закрыто.
При этом издание отмечает, что транслантолог проходит по делу как обвиняемый, а его сотрудница Надежда Бабенко — как свидетель.
Ранее в СМИ появилась информация, что из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей был уволен Михаил Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, а также его коллегу Надежду Бабенко.
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Теги:
Общество , Другое , Происшествия , Уолли де Бакер , СКР
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