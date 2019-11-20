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Бутина и Вышинский примут участие в круглом столе в Думе по теме защиты россиян за рубежом 

ТАСС 1 час назад
Бутина и Вышинский обсудят защиту россиян за рубежом
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по международным делам 22 ноября проведет расширенное заседание в формате круглого стола на тему "О ситуации с нарушением прав и законных интересов россиян и соотечественников за рубежом", участие в нем примут недавно освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина и российский журналист Кирилл Вышинский. Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.
"В обсуждении приглашены принять участие депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, Кирилл Вышинский, Мария Бутина, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, представители МИД России, Генпрокуратуры РФ, Минюста, СПЧ, Общественной палаты РФ", — сказал он.
По словам Слуцкого, проблема защиты россиян, "попавших в тяжелую ситуацию вдали от Родины, не сходит с повестки дня".
"Только в прошлом году стали известны более 600 случаев необоснованных арестов, депортаций, неоказания своевременной медпомощи, экстрадиции наших сограждан в различных странах Запада на фоне общей русофобской истерии. К сожалению, регулярными стали проявления судебной предвзятости, надуманных и сфабрикованных обвинений против граждан РФ за рубежом", — констатировал депутат.
"Особняком здесь стоят США, которые, применяя так называемое экстерриториальное правосудие, развернули настоящую охоту за россиянами по всему миру", — добавил он.
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Теги:
Общество , Кирилл Вышинский , Мария Бутина , Элеонора Митрофанова , Татьяна Москалькова , Общественная палата России , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Генпрокуратура РФ , Совет по правам человека , Госдума , Минюст РФ , Совет Федерации
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