Бутина и Вышинский обсудят защиту россиян за рубежом

Бутина и Вышинский примут участие в круглом столе в Думе по теме защиты россиян за рубежом

По словам Слуцкого, проблема защиты россиян, "попавших в тяжелую ситуацию вдали от Родины, не сходит с повестки дня".

"Только в прошлом году стали известны более 600 случаев необоснованных арестов, депортаций, неоказания своевременной медпомощи, экстрадиции наших сограждан в различных странах Запада на фоне общей русофобской истерии. К сожалению, регулярными стали проявления судебной предвзятости, надуманных и сфабрикованных обвинений против граждан РФ за рубежом", — констатировал депутат.

"Особняком здесь стоят США, которые, применяя так называемое экстерриториальное правосудие, развернули настоящую охоту за россиянами по всему миру", — добавил он.