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Политика

Умер директор Орского драмтеатра Владимир Дорошенко 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Умер директор Орского драмтеатра
Фото: ural56.ru
Директор Орского государственного драматического театра им. А. С. Пушкина умер в среду на 61-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры Оренбургской области.
"Владимир Дорошенко скоропостижно скончался. Еще утром он был на работе в театре", — сказали в пресс-службе.
Дорошенко возглавил муниципальный театр Орска в 1997 году, в 2000 году учреждение приобрело статус государственного. При Дорошенко в Орском театре прошла глобальная реконструкция стоимостью 150 миллионов рублей. Полностью преображенный театр открылся в 2014 году. Осенью 2019 года в театре открылся 83-й сезон.
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Теги:
Общество , ИТАР-ТАСС , Оренбургская Область
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