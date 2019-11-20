Доктор Мясников перечислил пять смертельно опасных симптомов

Известный врач и ведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» перечислил симптомы, которые могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По словам врача, не стоит игнорировать сильную головную боль, которая может быть симптом аневризмы, менингита и онкологических заболеваний.

Головокружение, при котором еще и двоится в газах, может свидетельствовать о рассеянном склерозе. Резкая же боль в груди и внезапная слабость, особенно если им сопутствуют одышка и сильное потоотделение являются симптомами инфаркта и требуют немедленного обращения к врачу, отметил он.

Кроме того, предвестниками скорого инфаркта является повышенное давление и высокий уровень холестерина. По словам Мясникова, при таких симптомах уже через пару часов человек может оказаться на операционном столе.

Резкие боли в животе, тошнота, рвота — часто сопровождают панкреатит и аппендицит, напомнил врач.

А вот температура 37,2 вовсе не повод звонить врачам, уверен Александр Мясников, являющийся известным врачом-кардиологом.

«Рамблер» писал, что ранее ученые нашли диету против старения. Так, врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева призвала людей старше 60 лет отказаться от белка, заменив его овощами и фруктами, а также ввести в свой рацион гречку, льняное масло, облепиху, клюкву, квашеную капусту и моченые яблоки.