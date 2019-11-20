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Многодетные семьи поселили в русском поле 

Lenta.ru 50 минут назад
Многодетные семьи поселили в русском поле
Фото: РИА Новости
Многодетным семьям в Азове (Ростовская область) пять лет обещали построить поселок со всей инфраструктурой, но в итоге выделили в чистом поле земельные участки без коммуникаций в шести километрах от города. Об этом пишет «Российская газета».
Притом на кадастровой карте Азова поселок существует, даже со всеми улицами, получившими названия в честь советских писателей и поэтов.
«Нам дали участок в 2014 году. До оформления документов мы его не видели. В мэрии торопили оформить бумаги, мол, много желающих, берите быстрее, пока дают. На радостях мы зарегистрировали землю не глядя», — рассказала изданию одна из многодетных мам Антонина Брюхова.
Всего насчитывается 500 пострадавших семей. Нынешний мэр (участки давали при предыдущем) заявил, что других свободных земель в городе нет, а для немедленного возведения поселка с обещанными школой и детским садом нужно полтора миллиарда рублей. Такие деньги, по словам чиновников, в бюджете отсутствуют.
Однако семьи узнали, что в 2018 году администрация города предоставила безработной жительнице Азова в долгосрочную аренду, а через два месяца и в собственность (по договору купли-продажи) участок площадью двадцать гектаров в черте города. Земля имеет статус городских лесов, рядом проведены газ, свет и электричество. Женщине передали рекреационные земли за 337 тысяч рублей, по кадастровой стоимости 7,5 рубля за «квадрат». Она разбила их на участки под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), а теперь продает их по три тысячи рублей за квадратный метр. Теперь семьи хотят добиться отмены сделки и требуют им выделения законных земель.
В России каждая третья семья с детьми не знает о положенных по закону льготах и не пользуется ими. К таким выводам пришла Общественная палата, проведя опрос в октябре 2019 года. По мнению экспертов, подобные результаты свидетельствуют о неэффективности социальной политики в стране.
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Теги:
Общество , Общественная палата России , "Российская газета" , Азов , Ростовская Область
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