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Фонд Хабенского запустил проект #этонелечится об излечимости рака и проблемах фобий 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фонд Хабенского запустил проект об излечимости рака
Фото: РИА Новости
Благотворительный фонд Константина Хабенского запустил проект #этонелечится, главной целью которого является распространение идеи, что онкологические заболевания излечимы, в отличие от фобий и зависимостей, от которых люди зачастую не могут избавиться всю жизнь. Об этом в среду сообщила на пресс-конференции в Москве директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова.
"Наша задача — сделать так, чтобы большинство людей, живущих в нашей стране, понимали, что рак — это не приговор, а всего лишь диагноз, который можно и нужно вылечить. Задуманный нами вместе с партнерами проект требует активного включения. Мы хотим призвать тех людей, у которых есть опыт борьбы и победы над раком, публиковать свои истории на сайте raklechitsa.ru", — сказала она.
По ее словам, это поможет обществу услышать реальные истории о победе над онкологическими заболеваниями и поддержит тех, кто в настоящее время проходит лечение. Помимо этого, подразумевается общественная кампания в социальных сетях.
"Мы призываем опубликовать свои фобии и привычки, с которыми люди не могут справиться всю жизнь, пригласить это сделать своих друзей и не забыть упомянуть два хештега #этонелечится и #раклечится. Чем больше будет таких сообщений, тем больше эта шутливая интонация должна сработать", — рассказала Мешкова.
Народный артист России Константин Хабенский также отметил, что в настоящее время люди воспринимают онкологические заболевания как "смерть и безысходность".
"Мы делаем первые шаги для того, чтобы общество к онкологии и подобным заболеваниями относилось не так категорично, чтобы, допустим, нашего ребенка, который прошел лечение, терапию и вышел обратно в большую жизнь, не считали заразным, чтобы его не отводили от других детей, чтобы дети не отстранялись от него и понимали, что это не самая страшная болезнь", — объяснил он.
Хабенский подчеркнул, что самой страшной болезнью является то, что в отличие от онкологического заболевания не лечится. Например, фобии, привычки людей, которые они проносят через всю жизнь.
"Чистые руки, страх фильмов ужасов или боязнь опоздать куда-либо, боязнь тараканов, все, что угодно. Вот это не лечится, а онкология излечима при дополнительном условии, если мы все-таки победим этот миф, страхи, легенды, связанные с этим заболеванием", — отметил он.

О фонде

Благотворительный фонд Константина Хабенского создан в 2008 году и занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.
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Теги:
Общество , Другое , Константин Хабенский , Москва
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