Патриарх Кирилл нашел виновных в расколах в православии

Патриарх Кирилл: расколы в современном православии вызваны политическими причинами

"Я хотел бы поблагодарить весь епископат, духовенство, верующий народ за огромную поддержку, которую я испытываю, принимая очень непростые решения, касающиеся врачевания тех расколов, разделений, противоречий, которые в последнее время, несомненно по наущению дьявола, действующему всегда через людей и чаще всего даже не через церковных людей, создают огромные трудности для сохранения единства православной церкви. Вот и сегодня — то, что мы видим, это не инициатива церковных лидеров, это инициатива внешних по отношению к церкви сил", — сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что в мире существуют идеи о том, что церковь представляет из себя "мягкую силу".

"И почему-то некоторых политических противников России всегда очень беспокоила Русская церковь, и кто-то поставил вопрос, а не чересчур ли близки отношения России с единоверными народами, и, в первую очередь, греческим народом, с греческим патриархатом. Мы знаем, что были даны установки поссорить русский православный мир с греческим православным миром. Поэтому то, что мы сегодня видим — это не результат инициатив, проистекающих от церквей, это результат, что какие-то церкви не сумели выдержать давления, о чем мне представители церквей так прямо и говорят — на нас давят, на нас давили", — подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Он выразил надежду на то, что расколы в православии скоро прекратятся, и призвал всех верующих укреплять единство веры. "В ответ на эти разделения, в ответ на попытки разорвать связи между поместными православными церквями, мы должны крепить наше внутреннее единство и покуда это единство будет безупречным, мы будем обладать силой, способной сопротивляться всяким попыткам из вне разделить вселенское православие", — подчеркнул он.