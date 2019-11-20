В реагентах для борьбы с гололедом увидели угрозу экологической катастрофы

Используемые в Москве для борьбы с гололедом реагенты могут разрушить автомобили, мостовые опоры, привести к коррозии трубопроводов и кабельных линий, убеждены специалисты кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ

Аспирантка МГУ Ирина Романова сообщила, что общий показатель минерализации почв вдоль дорог в полтора раза больше весной, чем осенью, пишет «Коммерсант».

В почве также зафиксировано превышение фоновых концентраций меди, цинка, хрома, никеля и других твердых металлов в пробах.

Эксперты из МГУ уверены, что использование реагентов может привести к коррозии втомобилей и железобетонных конструкций, а также подземных линейных коммуникаций. Реагенты также могут испортить одежду и обувь и привести к увеличению износа асфальтовых покрытий.

При этом в Роспотребнадзоре считают, что противогололедные материалы малоопасны при ингаляционном пути поступления.

Руководитель экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин убежден, что во многих российских городах используются смеси неустановленного происхождения.