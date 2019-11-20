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«Мое тело — мое дело!»: Собчак яро выступила за проведение абортов 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
«Мое тело — мое дело!»: Собчак яро поддержала аборты
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак на своем YouTube-шоу сделала смелое заявление в поддержку абортов. Ведущая уверенна, что эмбрион на разрешенной законом стадии прерывания беременности еще не совсем человек. Режиссер Гай Германика выступила горячим оппонентом светской львицы в этом вопросе.
Разговор начался с обсуждения суррогатного материнства, которое сейчас популярно среди звезд. Гай Германика, в последнее время активно пропагандирующая православный взгляд на жизнь, заявила:
«Я считаю, что человек — не товар, а суррогатное материнство — это торговля ребенком».
Потом постепенно перешла к теме искусственного прерывания беременности.
«Аборты для меня — это дикий постмодернизм, который не укладывается ни в какой пазл. Первое право человека — это право на жизнь», — сказала режиссер.
Ее слова встретили яростное сопротивление Собчак.
«Но ты ведь не можешь дать прав молекуле больше, чем маме, которая не хочет этого ребенка. Которую изнасиловали, или у которой тупо нет денег, чтобы этого ребенка содержать. Почему ты право на жизнь молекулы, состоящей из трех белков, ставишь выше?», — возмутилась она.
После этого девушки стали горячо спорить, является ли эмбрион человеком, или это всего лишь набор белков. Гай Германика напомнила женщинам, что нужно думать о последствиях перед интимной близостью, а не после нее, назвав аборт «самыми мерзкими вонючими когтями апокалипсиса».
«Это чудовищный животный образ жизни! В рамках свиньи!», — красочно охарактеризовала женщин, прерывающих беременность, Гай Германика.
«Мое тело — мое дело! Если я хочу делать аборт, я имею на это право», — заявила Ксения и даже позвонила своему знакомому врачу-акушеру Анне, чтобы получить от нее поддержку. Но желаемого ответа ведущая не услышала. Доктор поддержала Германику, сказав, что эмбрион — это уже человек, и с философской точки зрения она аборты не одобряет.
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Теги:
Общество , Другое , Ксения Собчак
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