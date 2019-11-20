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Гай Германика поспорила с Собчак об абортах 

Рамблер + ещё 3 30 минут назад
«Мое тело — мое дело!»: Собчак яро поддержала аборты
Фото: РИА Новости
Валерия Гай Германика в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» поспорила с телеведущей о пропаганде абортов в России. Режиссёр, воспитывающая троих детей, сравнила женщин, прерывающих беременность со «свиньями» и «инфузориями туфельками».
Собчак отметила, что Гай Германика сильно изменилась в последнее время: расплела дреды, перестала материться, а также начала вести передачу о православии на канале «Спас». Режиссёр признала, что ей не чужды некоторые религиозные ценности.
«Суррогатное материнство для меня — это торговля человеком, а аборты, за которые выступают либералы — это дико, это парадокс нашего времени», — заявила Гай Германика.
В ответ Собчак заявила, что «нельзя давать молекуле (эмбриону) прав больше, чем женщине, не желающей рожать».
«Зачем плодить нищету? Это же молекула, белок!» — отметила телеведущая, подчеркнув, что имеет право делать аборт и заниматься сексом ради секса.
Режиссёр напомнила, что эмбрион — человек, у которого есть голова и бьется сердце. По ее словам, женщина решившаяся после секса на аборт, скорее похожа на инфузорию-туфельку, чем плод внутри неё.
«Это чудовищный животный образ жизни, ты в рамках свиньи живешь, если ты после секса пошел и сделал аборт», — заявила Гай Германика.
В 2019 году, как ранее сообщал «Рамблер», Гай Германика вышла замуж в третий раз — за бизнесмена Дениса Молчанова. Летом стало известно, что она от него беременна. Впоследствии стало известно, то режиссёр родила сына. В настоящее время она воспитывает трёх детей.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Шоу-бизнес , Денис Молчанов
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