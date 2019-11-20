Гай Германика поспорила с Собчак об абортах

Валерия Гай Германика в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» поспорила с телеведущей о пропаганде абортов в России . Режиссёр, воспитывающая троих детей, сравнила женщин, прерывающих беременность со «свиньями» и «инфузориями туфельками».

Собчак отметила, что Гай Германика сильно изменилась в последнее время: расплела дреды, перестала материться, а также начала вести передачу о православии на канале «Спас». Режиссёр признала, что ей не чужды некоторые религиозные ценности.

«Суррогатное материнство для меня — это торговля человеком, а аборты, за которые выступают либералы — это дико, это парадокс нашего времени», — заявила Гай Германика.

В ответ Собчак заявила, что «нельзя давать молекуле (эмбриону) прав больше, чем женщине, не желающей рожать».

«Зачем плодить нищету? Это же молекула, белок!» — отметила телеведущая, подчеркнув, что имеет право делать аборт и заниматься сексом ради секса.

Режиссёр напомнила, что эмбрион — человек, у которого есть голова и бьется сердце. По ее словам, женщина решившаяся после секса на аборт, скорее похожа на инфузорию-туфельку, чем плод внутри неё.

«Это чудовищный животный образ жизни, ты в рамках свиньи живешь, если ты после секса пошел и сделал аборт», — заявила Гай Германика.