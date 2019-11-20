В России врач-рентгенолог напилась до состояния зомби и попала на видео

Воронежской области врач-рентгенолог пришла на работу в нетрезвом виде. Местные жители привели на прием ребенка со сломанной рукой и сняли состояние женщины на видео. Ролик опубликован YouTube-канале местной интернет-газеты.

На появившихся в сети кадрах родители пациента Семилукской больницы возмущаются поведением врача, пока та сидит с закрытыми глазами и практически не реагирует на происходящее вокруг.

«Вот она — чудо пьяное! Тут не с кем общаться — это же просто зомби», — возмущаются люди за кадром.

«Между прочим это по всей больнице так стало. Никого нельзя найти. Все врачи то на планерке, то на семинарах.

Пробегала всю больницу после двух операций на спину, очереди в каждом кабинете, в процедурном вообще непонятно кто работает.

Стало невыносимо обращаться в больницу. Раньше такого ужаса не было», — написала в комментариях к ролику Лариса Широбокова.

Сразу после инцидента женщину уволили, сообщил телеканалу «360» главный врач больницы Алексей Акульшин. «В ее объяснительной сказано, что у нее сложились вот такие семейные обстоятельства», — сказал он, пояснив, что больница работает в обычном режиме.

Ранее в Северной Осетии пьяный врач прописал ребенку со сломанной рукой мазать гипс мазью. На снятой отцом ребенка записи видно, что медик два раза пытается спуститься по лестнице и едва не падает. Мужчину уволили.