В России нашли способ привлечь туристов в страну

Ростуризм по результатам конкурса выбрал организацию, которая займется созданием «системы визуальной идентификации и руководства по фирменному стилю туристического бренда» России . Об этом свидетельствуют материалы единой информационной системы в сфере госзакупок.

Так, брендинговое агентство Plenum, ставшее победителем, должно будет проработать стиль и образ бренда. Предполагается, что это сделает внутренний и въездной туризм в России более популярным, а саму страну — более узнаваемой среди иностранных государств.

В частности, будет подготовлен брендбук с описанием концепции и философии бренда, его атрибутов, аудитории, а также, например, разработаны уникальные шрифты, сувенирная продукция, слоганы, логотипы и варианты их присутствия в городской среде.

В беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК представитель Ростуризма отметил, что за основу нового туристического бренда страны будет взята концепция, победившая в прошлом году, но в доработанном варианте. Предполагается, что результаты работы Plenum презентует в первой половине 2020 года. Агентство запросило за свои услуги 3,8 миллиона рублей.

1 августа сообщалось, что срок пребывания иностранных туристов в России по электронным визам предложили увеличить с восьми до 16 дней. В Ростуризме отметили, что это позволит сделать путешествия по стране интереснее, так как «страна большая». Согласно прогнозам ведомства, введение электронных виз позволит увеличить въездной туризм на 30-40 процентов.