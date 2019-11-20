Стучать из-за шума. Как будут штрафовать за нарушение тишины

Адвокат признал в интервью НСН, что штрафы за шум могут привести к злоупотреблениям.

Ввести штрафы за ночной шум в федеральное законодательство предложили в Совете Федерации . Речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан». Сенаторы хотят включить ответственность за нарушение тишины и покоя, в том числе в ночное время, в новый проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Полиция будет приезжать по звонку соседей и штрафовать виновников шума на сумму до трех тысяч рублей.

Адвокат Тимур Маршани признал в интервью НСН, что новая норма может привести к злоупотреблениям.

«Злоупотребление возможно. Но есть службы, которые фиксируют шум, уровень децибелл, действительно ли мешает спать, нарушает порядок. Потому что, если люди распивают спиртные напитки, разбивают бутылки, орут на всю улицу, хамят — это мелкое хулиганство, административное правонарушение. Выявлять нарушителей тишины будут с помощью соседей. Вообще, любое лицо, ставшее свидетелем правонарушения, обязано сообщить об этом в правоохранительные органы. Они обязаны провести проверку», — пояснил юрист.

Он полагает, что даже если штрафы за шум в ночное время будут прописаны в новом КоАП, временные рамки запрета на шум будут устанавливать регионы.

«Закон о тишине действует в определенные интервалы времени, с 23 часов до 8 утра. По Кодексу об административных правонарушениях Москвы шуметь в это время будет нельзя. В разных регионах временные интервалы будут, видимо, устанавливаться субъектами РФ. Унифицированно очень сложно эту норму подвести под определенное время, потому что часовые пояса в стране разные», — заключил Маршани.

Как отмечают «Известия», сейчас полицейские реагируют на ночной шум, только если регион заключил с МВД соглашение по соответствующим составам правонарушений (на данный момент соглашение подписано у 28 из 85 регионов).