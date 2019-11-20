Как будут штрафовать за нарушение тишины

Адвокат признал в интервью НСН, что штрафы за шум могут привести к злоупотреблениям.
Ввести штрафы за ночной шум в федеральное законодательство предложили в Совете Федерации. Речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан». Сенаторы хотят включить ответственность за нарушение тишины и покоя, в том числе в ночное время, в новый проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Полиция будет приезжать по звонку соседей и штрафовать виновников шума на сумму до трех тысяч рублей.
Адвокат Тимур Маршани признал в интервью НСН, что новая норма может привести к злоупотреблениям.
«Злоупотребление возможно. Но есть службы, которые фиксируют шум, уровень децибелл, действительно ли мешает спать, нарушает порядок. Потому что, если люди распивают спиртные напитки, разбивают бутылки, орут на всю улицу, хамят — это мелкое хулиганство, административное правонарушение. Выявлять нарушителей тишины будут с помощью соседей. Вообще, любое лицо, ставшее свидетелем правонарушения, обязано сообщить об этом в правоохранительные органы. Они обязаны провести проверку», — пояснил юрист.
Он полагает, что даже если штрафы за шум в ночное время будут прописаны в новом КоАП, временные рамки запрета на шум будут устанавливать регионы.
«Закон о тишине действует в определенные интервалы времени, с 23 часов до 8 утра. По Кодексу об административных правонарушениях Москвы шуметь в это время будет нельзя. В разных регионах временные интервалы будут, видимо, устанавливаться субъектами РФ. Унифицированно очень сложно эту норму подвести под определенное время, потому что часовые пояса в стране разные», — заключил Маршани.
Как отмечают «Известия», сейчас полицейские реагируют на ночной шум, только если регион заключил с МВД соглашение по соответствующим составам правонарушений (на данный момент соглашение подписано у 28 из 85 регионов).