Россияне могут продлить новогодние каникулы

Как продлить новогодние каникулы

Роструде. Новогодние каникулы можно продлить, если присоединить к ним отпуск, однако при этом должен быть соблюден ряд условий. Об этом «Российской газете» рассказали

В ведомстве напомнили, что право на отпуск работник получает спустя шесть месяцев после трудоустройства. Затем работник имеет право воспользоваться своим отпуском в любое время года, согласно графику, который утверждает работодатель.

Таким образом, по данным Роструда, можно присоединить весь отпуск или его часть к новогодним каникулам, если это было заранее прописано в графике отпусков или оговорено с работодателем.

За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен — под роспись, подчеркнули в ведомстве.

«Рамблер» писал, что ранее Роструд напомнил о двойной оплате за работу в праздники. По данным ведомства, к работе на выходных и в праздники сотрудников могут привлекать только для выполнения непредвиденных работ, от которых зависит нормальное функционирование организации и только с их письменного согласия. При этом за такую работу идет двойная оплата, либо работник может взять вместо оплаты лишний день отдыха.