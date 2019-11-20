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Политика

Как продлить новогодние каникулы 

Рамблер + ещё 3 10 минут назад
Россияне могут продлить новогодние каникулы
Фото: Reuters
Новогодние каникулы можно продлить, если присоединить к ним отпуск, однако при этом должен быть соблюден ряд условий. Об этом «Российской газете» рассказали в Роструде.
В ведомстве напомнили, что право на отпуск работник получает спустя шесть месяцев после трудоустройства. Затем работник имеет право воспользоваться своим отпуском в любое время года, согласно графику, который утверждает работодатель.
Таким образом, по данным Роструда, можно присоединить весь отпуск или его часть к новогодним каникулам, если это было заранее прописано в графике отпусков или оговорено с работодателем.
За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен — под роспись, подчеркнули в ведомстве.
«Рамблер» писал, что ранее Роструд напомнил о двойной оплате за работу в праздники. По данным ведомства, к работе на выходных и в праздники сотрудников могут привлекать только для выполнения непредвиденных работ, от которых зависит нормальное функционирование организации и только с их письменного согласия. При этом за такую работу идет двойная оплата, либо работник может взять вместо оплаты лишний день отдыха.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Социология , Роструд , "Российская газета"
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