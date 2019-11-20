Госорганы прекратят принимать граждан к 2024 году

Минэкономразвития разработали законопроект, по которому федеральные и региональные госорганы прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ). Об этом пишут «Известия».

На прием в госорганы можно будет попасть в «неустранимых случаях», которые правительство определит позже. По новому закону МФЦ начнут предоставлять услуги независимо от места прописки и пребывания россиян. Услуги федеральных органов исполнительной власти можно будет получить в любом МФЦ страны, а региональные и муниципальные услуги — в любом МФЦ региона.

В Минэкономразвития назвали «приятным бонусом» законопроекта возможность не заполнять заявления самостоятельно — этим по умолчанию будут заниматься сотрудники МФЦ.

Некоторые услуги будут работать на опережение. Так, в день 45-летия гражданину предложат подписать заранее сформированный и заполненный запрос о смене паспорта. Также россияне смогут создавать комплексное заявление на несколько услуг одновременно: при смене фамилии тут же заказать замену прав и загранпаспорта.

Все процессы, связанные с предоставлением госуслуг, переведут в электронный вид. Бумажные документы россиян, необходимые для получения услуг, будут оцифрованы, завизированы электронной подписью и помещены в онлайн-профиль гражданина. После этого человеку больше не придется их предъявлять.

Предоставление госуслуг останется бесплатным, но за некоторые виды услуг, как и сейчас, нужно будет платить госпошлину.

Как сообщал «Рамблер», к 2021 году в России планируют оцифровать большую часть коммуникаций граждан с государством по оформлению медицинских справок и страховок, регистрации бизнеса, а также по подаче заявлений на паспорта.