Мать с шестью детьми поселили в актовый зал общежития

В КБР проверят данные, что женщину с шестью детьми поселили в актовом зале

Следователи в Кабардино-Балкарии проверяют сообщения о том, что женщина с шестью детьми в городе Прохладный живет в непригодных условиях в актовом зале общежития, сообщает региональное управление СК Ранее на одном из каналов в YouTube , а затем и на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о женщине из города Прохладный. Купив старый дом и приехав туда с шестью детьми из Ставропольского края, семья не смогла в нем жить из-за аварийного состояния. Местная администрация, как утверждается в сюжете, предоставила семье актовый зал в общежитии, переоборудованный в большую комнату, однако и он непригоден для проживания. "Следственными органами инициировано проведение доследственной проверки по данному факту. Следователями в ходе проверки будет дана оценка действиям органов опеки, инспекторов по делам несовершеннолетних, а также должностных лиц администрации Прохладного", — говорится в сообщении. Следователи также выяснят, посещают ли дети образовательные учреждения, оказываются ли им своевременно и в полном объеме медицинские услуги. "Ход проверки взят на личный контроль руководством следственного управления", — сообщает СК.

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