Названа любимая категория порно у россиян

Россияне названы главными фанатами порно с сидением на лице

Пользователи сети из России чаще жителей других стран смотрят порно в жанре «сидение на лице». Об этом сообщается в отчете, опубликованном аналитиками самого популярного в мире порносайта Pornhub.

Сотрудники портала провели исследование интересов пользователей в категориях «глубокая глотка» и «сидение на лице». Первая категория сейчас занимает 129-е место по популярности среди всех (интерес к ней сравним с категориями «большая грудь» или «мастурбация»), вторая — на 174-м месте (сравнимо с категориями «кастинг», «йога», «зрелые»).

Наибольшая популярность категории «глубокая глотка» пришлась на август 2013 года, когда вышел фильм «Лавлейс» с Амандой Сейфрид в главной роли. Это была документальная драма о звезде старого эротического фильма «Глубокая глотка» Линде Лавлейс . Категория «сидение на лице» обрела популярность в последние пять лет, пик интереса к таким видео пришелся на апрель 2016 года.

Отмечается, что чаще всего видео в категории «глубокая глотка» ищут мужчины в возрасте от 25 до 34 лет. Наименьший интерес к такому контенту проявляют посетители старше 55 лет. «Сидение на лице» чаще всего интересует юзеров 18-34 лет, при этом женщины ищут такие ролики чаще, чем мужчины, на 34 процента. Чаще всего такие записи ищут пользователи из России, Финляндии, Беларуси, Норвегии, Румынии и Швеции. Реже всего интересуются таким жанром жители азиатских стран — Филиппин, Тайваня, Таиланда, Гонконга. «Глубокая глотка» популярнее всего в Венгрии, Канаде, Румынии, Швеции, США. Россия в этом рейтинге занимает седьмое место.

Ранее американка из Флориды обнаружила пропавшую дочь на Pornhub. Она увидела откровенные фотографии и видео с ее участием. До этого 15-летний ребенок находился в розыске. Выяснилось, что ее удерживал мужчина из соседнего города.