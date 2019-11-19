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Сотрудница морга развенчала мифы о работе с мертвецами 

Ura.Ru 36 минут назад
Сотрудница морга развенчала мифы о работе с мертвецами
Фото: depositphotos.com
Гистолог патологоанатомического отделения из Удмуртии Анастасия Сенцова рассказывает своим подписчикам в Instagram о своей профессии. Она разрушает многие стереотипы о работе в морге.
«Живые люди пахнут хуже, чем мертвые», — цитирует слова Сенцовой «Ридус». По ее мнению, в морге, не бывает резких запахов. «Парафин, которым заливают материал, тоже специфически пахнет, не едкий, слегка уловимый запах», — отметила работница морга.
Сенцова также рассказала, что начала замечать связь смертей с погодой. По ее наблюдениям, в жару люди не так часто умирают.
«В межпогодье будет завал в буквальном смысле слова — складывать некуда», — уточняет Сенцова.
Она считает, что это связано с тем, что у многих начинает «скакать» артериальное давление и появляются сбои в работе сердечно-сосудистой системы.
Ранее на Урале работник морга публиковал в социальной сети «ВКонтакте» фотографии с места работы. Мужчина сопровождал их оскорбительными комментариями.
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Теги:
Общество , Ридус , Удмуртская Республика
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