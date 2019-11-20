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Огурцы в банке: чиновница обидела россиян 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Фото: ТАСС
Томск — банка с рассолом, а томичи — огурцы. Об этом, как сообщает Tomskpolit, заявила местная чиновница Оксана Козловская.
Tomskpolit — телеграм-канал, «главный томский общественно-политический», как сказано в его описании. Оксана Козловская — председатель Законодательной думы Томской области. Недавно она выступила перед студентами Томского государственного университета. Вчера Tomskpolit опубликовал аудиозапись выступления.
«Томск — это такая трехлитровая банка с рассолом, а вы — огурцы», — заявила чиновница, будучи спрошенной о перспективах развития города.
По ее слова, от рассола зависит очень многое, к примеру, он может закиснуть, если не то или мало добавили, плохо закатали банку. Однако если рассол нормальный, то положенные туда огурцы становятся ядреными и хрустящими. Если же огурец с мозгами, то он обречен на успех.
«Вот так бы я вам ответила, какова перспектива развития города Томска», — подытожила спикер областной думы.
Оксана Козловская председательствует в томской Законодательной думе с 2011 года. До того она была первым вице-губернатором области и замглавы томской администрации по экономической политике и инвестициям.
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Комментарии10 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Оксана Козловская , Томск
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