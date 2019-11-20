Огурцы в банке: чиновница обидела россиян

Tomskpolit — телеграм-канал, «главный томский общественно-политический», как сказано в его описании. Оксана Козловская — председатель Законодательной думы Томской области. Недавно она выступила перед студентами Томского государственного университета. Вчера Tomskpolit опубликовал аудиозапись выступления.

«Томск — это такая трехлитровая банка с рассолом, а вы — огурцы», — заявила чиновница, будучи спрошенной о перспективах развития города.

По ее слова, от рассола зависит очень многое, к примеру, он может закиснуть, если не то или мало добавили, плохо закатали банку. Однако если рассол нормальный, то положенные туда огурцы становятся ядреными и хрустящими. Если же огурец с мозгами, то он обречен на успех.

«Вот так бы я вам ответила, какова перспектива развития города Томска», — подытожила спикер областной думы.

Оксана Козловская председательствует в томской Законодательной думе с 2011 года. До того она была первым вице-губернатором области и замглавы томской администрации по экономической политике и инвестициям.