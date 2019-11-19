Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суд ООН потребовал от РФ ответа на иск Украины
Суд ООН потребовал от РФ ответа на иск Украины
Политика
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Согласован проект документа "нормандского саммита"
Согласован проект документа "нормандского саммита"
Политика
Украину упрекнули в неблагодарности
Украину упрекнули в неблагодарности
Политика

В Приморском крае ищут маму трех тигрят 

ТАСС + ещё 1 26 минут назад
В Приморском крае ищут маму трех тигрят
Фото: РИА Новости
Инспекторы Охотнадзора в Приморском крае ведут поиски матери трех тигрят, говорится в опубликованном Центром "Амурский тигр" посте в Instagram.
В соцсети также размещено видео одиноких тигрят, а в многочисленных комментариях подписчики переживают и просят сообщать новости о ходе поисков тигрицы.
"Трех тигрят засняли на видео в Приморском крае, на место уже выехали инспекторы Охотнадзора. В первую очередь специалисты будут искать следы присутствия матери малышей. Если мама рядом, то тигрятам ничего не грозит", — говорится в сообщении.
Как сообщается, если тигрицу не обнаружат, то детенышам будет необходима помощь.
"В таком возрасте им одним не выжить в тайге", — уточняют в центре.
Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции, которая насчитывает от 500 до 600 особей, обитает в Приморье и в Хабаровском крае.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
ТАСС: последние новости
Песков заявил, что возвращение кораблей Украине не связано с международным трибуналом Песков заявил, что возвращение кораблей Украине не связано с международным трибуналом Участники третьего конкурса "Лидеры России" предложили более 21 тыс. социальных инициатив Участники третьего конкурса "Лидеры России" предложили более 21 тыс. социальных инициатив Занятия в колледже в Благовещенске, где студент устроил стрельбу, возобновили Занятия в колледже в Благовещенске, где студент устроил стрельбу, возобновили
Комментарии 
Теги:
Общество , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ООН потребовал от РФ ответа на иск Украины
Суд ООН потребовал от РФ ответа на иск Украины 401
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве 10
Согласован проект документа «нормандского саммита»
Согласован проект документа «нормандского саммита» 42
Украину упрекнули в неблагодарности
Украину упрекнули в неблагодарности 108
В Германии призвали снять санкции с России
В Германии призвали снять санкции с России 2
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
00:38
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
Происшествия Криминал
Согласован проект документа «нормандского саммита»
01:22
Согласован проект документа «нормандского саммита»
Политика В мире
Суд ООН потребовал от РФ ответа на иск Украины
01:57
Суд ООН потребовал от РФ ответа на иск Украины
Политика Украина
Зеленский дал обет
04:22
Зеленский дал обет
В мире Украина
Украину упрекнули в неблагодарности
04:22
Украину упрекнули в неблагодарности
Политика Украина
Падение машины в яму с кипятком сняли на видео
00:20
Падение машины в яму с кипятком сняли на видео
Происшествия
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
00:50
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
В мире
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
02:47
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
00:28
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение