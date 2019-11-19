В Приморском крае ищут маму трех тигрят

Инспекторы Охотнадзора в Приморском крае ведут поиски матери трех тигрят, говорится в опубликованном Центром "Амурский тигр" посте в Instagram.

В соцсети также размещено видео одиноких тигрят, а в многочисленных комментариях подписчики переживают и просят сообщать новости о ходе поисков тигрицы.

"Трех тигрят засняли на видео в Приморском крае, на место уже выехали инспекторы Охотнадзора. В первую очередь специалисты будут искать следы присутствия матери малышей. Если мама рядом, то тигрятам ничего не грозит", — говорится в сообщении.

Как сообщается, если тигрицу не обнаружат, то детенышам будет необходима помощь.

"В таком возрасте им одним не выжить в тайге", — уточняют в центре.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции, которая насчитывает от 500 до 600 особей, обитает в Приморье и в Хабаровском крае.