Госдума приняла законопроект о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов.

Как ранее подчеркивали в парламенте, инициатива должна стать зеркальным ответом в том числе на требование Минюста США к RT America — американскому филиалу российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иноагента в США

Ко второму чтению в документе были учтены поправки комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон РФ «О средствах массовой информации» и федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно изменениям, СМИ-иноагентом могут быть признаны физические лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц и получают финансирование из-за рубежа.

Минюст России получает полномочия по согласованию с МИД вносить в специальный реестр иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента.

Иностранные СМИ, признанные иноагентами, обязуются учреждать российское юридическое лицо для распространения своей информации через него.

Лицами, выполняющими функции иностранных агентов, могут быть признаны физические и российские юридические лица, которые распространяют или участвуют в создании информации иноСМИ-иноагентов и финансируются иностранными лицами или связанными с ними лицами.

Зарегистрированные СМИ должны указывать иностранных СМИ-учредителей в выходных данных. Также вводится требование маркировать продукцию СМИ-иноагентов и запрет на ее распространение без маркировки. Такое же ограничение устанавливается на распространение данных материалов без маркировки в интернете.

До недавнего времени в РФ отсутствовал механизм регистрации физлиц наравне с юрлицами в качестве иноагентов.

Рассматриваемый законопроект предполагает наложение административного штрафа за нарушение порядка деятельности иноСМИ-иноагентов, в США аналогичное нарушение грозит сроком до 5 лет.

В целом под действие закона могут попасть юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве, зарубежные структуры без образования юридического лица, а также физические лица, получающие финансирование из-за рубежа. Таким образом, новации не затронут российские СМИ.