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Скабеева высмеяла решение Зеленского не бриться из-за кораблей 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Скабеева высмеяла Зеленского
Фото: РИА Новости
Телеведущую Ольгу Скабееву удивили слова президента Украины Владимира Зеленского о своих предрассудках.
Ранее, на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, украинский лидер извинился за небритое лицо, объяснив это суеверием. Зеленский пообещал побриться только после того, как на Украину вернутся корабли, задержанные Россией после провокации в Керченском проливе.
"Почему тогда брился раньше?" — написала Скабеева в телеграм-канале.
В понедельник Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, задержанных в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре прошлого года.
Провокация Украины в Керченском проливе
В ноябре прошлого года три корабля украинских ВМС нарушили границу России и вошли во временно закрытую акваторию ее территориального моря. Они опасно маневрировали, отказывались подчиняться законным требованиям российских властей.
Корабли с военными и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов.
Седьмого сентября нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Теги:
Общество , В мире , Войска , Конфликты , Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева , Владимир Путин , СБУ , Чехия
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