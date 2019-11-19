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Трифон Бебутов сменил Егора Белякова на посту главного редактора «Афиши Daily» 

Рамблер + ещё 1 28 минут назад
Трифон Бебутов сменил Егора Белякова на посту главного редактора «Афиши Daily»
Фото: пресс-служба
Трифон Бебутов с 20 ноября возглавит редакцию интернет-издания «Афиша Daily», которое входит в медиахолдинг Rambler Group. С марта 2019 года он занимался медиапроектами в Институте «Стрелка», до этого работал диджитал-директором Esquire.
Егор Беляков, который возглавлял редакцию «Афиши Daily» с ноября 2017 года, покинул пост главного редактора.
«Это было долго и в каком-то смысле навсегда, но пора двигаться дальше. До конца года я планирую передать все дела и довести до ума то, что было начато совсем недавно. От оперативного управления редакцией я отойду уже в ноябре», — рассказал Егор Беляков.
«Я благодарна Егору, с ним «Афиша Daily» подтвердила свое особое место среди городских lifestyle изданий. Мы видим, как активно меняются интересы наших читателей: от информационно-развлекательного контента к интеллектуальному и стимулирующему к развитию. Трифону предстоит найти новый баланс между актуальными трендами в lifestyle и общественно значимыми темами и при этом сохранить и развить тот особенный угол зрения и тональность, которые всегда отличали «Афишу Daily» от других медиа. Уверена, что он — лучший кандидат, чтобы провести издание через вызовы, которые стоят перед нами сегодня», — рассказала Варвара Мельникова, управляющий директор «Афиши».
О Rambler Group
Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений. Основные направления деятельности группы — digital-медиа, онлайн-кинотеатр и технологичные сервисы. Медиахолдинг Rambler Group, объединяющий такие ведущие интернет-издания, как Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru и ряд других, занимает первое место в России по размеру ежемесячной аудитории — она превышает 56 млн человек.
Онлайн-кинотеатр Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, XBOX, web (ПК). В каталоге Оkko представлено 35 000 фильмов, мультфильмов и сериалов. Оборот Okko за 2018 год составил 2,5 млрд рублей. Ежемесячная аудитория Okko — 2,3 млн человек.
Об «Афиша Daily»
«Афиша Daily» является частью объединенной компании «Афиша», в которую входят медийно-сервисная платформа «Афиша», приложение «Афиша Дети», YouTube-канал «Афиша Видео» и сервис по покупке билетов «Рамблер/Касса».
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Редактор:  Николай Косяк
Теги:
Общество , Apple , Рамблер , Газета.Ru , Чемпионат.com , Афиша Daily , Lenta.ru
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