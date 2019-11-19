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Россиян начали кормить хот-догами с искусственным мясом 

Lenta.ru + ещё 1 44 минуты назад
Россиян начали кормить искусственным мясом
Фото: flickr.com
Ресторанный холдинг White Rabbit Family и cеть бургерных «Ракета» начали предлагать клиентам хот-доги с сосисками из искусственного мяса. Продукт производит американская марка Beyond Meat, сообщает Forbes.
Сосиски сделаны из горохового белка, воды, кокосового и рапсового масел, а оболочку делают из материала, получаемого при обработке морских водорослей. По заявлению производителей, по вкусу такие сосиски почти неотличимы от обычной свинины, хотя являются «100-процентно веганским продуктом». При этом в составе булочек могут быть молоко или яйца, что не вписывается в веганскую диету.
С начала ноября продукция Beyond Meat появилась в российских магазинах. В частности, в 29 магазинах сети «Азбука вкуса» в Москве можно купить упаковку из двух котлет Beyond Burger весом 227 граммов, она стоит 750 рублей. Эксперты отмечают, что ввозная цена искусственного мяса слишком высока — три тысячи рублей за килограмм, что соответствует стоимости премиальной говядины или ягнятины.
Ранее председатель совета директоров французской компании Danone Эммануэль Фабер сделал прогноз о том, что в скором будущем человечество может частично отказаться от употребления традиционных мяса и молока, заменив их на аналоги растительного происхождения. По его словам, потребление молочных продуктов может снизиться на 20 процентов, а мяса — наполовину.
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Теги:
Общество , Forbes
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