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«Любовная связь с преподавателем»: россияне раскрыли свой секрет 

Рамблер 1 час назад
«Любовная связь с преподавателем»: россияне раскрыли свой секрет
Фото: Рамблер
Аналитическая служба Рамблера задала россиянам провокационный вопрос: «Был ли у вас когда-нибудь роман с преподавателем и чем это закончилось?».
Большинство (89%) опрошенных не имели личных отношений с преподавателями, чему очень рады.
9% россиян, напротив, ответили: «Был роман. Закончилось, к счастью, благополучно. Никто об этом не узнал».
2% проголосовавших тоже заводили роман с преподавателями. Но обернулось для них это плачевно, ведь об этом узнали посторонние люди.
Всего в опросе приняли участие 5311 человек.
Доцент Олег Соколов — ненормальный, психически нездоровый человек. Об этом в своем телеграм-канале написал врач Александр Мясников.
Мясников — кардиолог и врач общей практики, главный врач московской Городской клинической больницы имени Михаила Жадкевича.
Соколов — бывший доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета. В первой половине ноября он, как сообщал «Рамблер», убил свою возлюбленную, аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, расчленил ее, сделал попытку избавиться от частей тела, но был пойман.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Общество , Александр Мясников , Олег Соколов
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