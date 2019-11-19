«Любовная связь с преподавателем»: россияне раскрыли свой секрет

Аналитическая служба Рамблера задала россиянам провокационный вопрос: «Был ли у вас когда-нибудь роман с преподавателем и чем это закончилось?».

Большинство (89%) опрошенных не имели личных отношений с преподавателями, чему очень рады.

9% россиян, напротив, ответили: «Был роман. Закончилось, к счастью, благополучно. Никто об этом не узнал».

2% проголосовавших тоже заводили роман с преподавателями. Но обернулось для них это плачевно, ведь об этом узнали посторонние люди.

Всего в опросе приняли участие 5311 человек.

Мясников — кардиолог и врач общей практики, главный врач московской Городской клинической больницы имени Михаила Жадкевича.

Соколов — бывший доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета. В первой половине ноября он, как сообщал «Рамблер», убил свою возлюбленную, аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, расчленил ее, сделал попытку избавиться от частей тела, но был пойман.