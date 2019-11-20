Россияне рассказали об уровне своего счастья

Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ

Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

По данным исследования, 81% россиян определенно или скорее считает себя счастливым, 17% граждан чувствуют себя скорее или определенно несчастными.

Отмечается, что чаще всего респондентов делает счастливыми то, что у них есть семья (29%), на втором месте стоит здоровье и жизнь своя собственная и близких (22%), на третьем — хорошая работа (13%), а также наличие детей (12%) и общая удовлетворенность жизнью (12%).

Как указывает ВЦИОМ, если опрошенные чувствуют себя несчастными, то чаще всего это связано с материальными трудностями (15%), а также плохим положением дел в стране (10%), плохим состоянием здоровья (5%), низким уровнем и задержкой зарплаты (5%).

По результатам исследования, 48% россиян считают, что среди их знакомых и близких примерно одинаково и счастливых, и несчастливых людей, 31% ответили, что больше счастливых, а 17% — наоборот.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 ноября. Опрошены 1600 россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.