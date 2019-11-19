«Личный стол и шторки»: РЖД показали новый плацкартный вагон

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона с модульным пространством на ежегодной выставке "Транспорт России". Об этом сообщает РИА Новости.

Концепт разработал российский производитель — группа " Трансмашхолдинг

Новый вагон предполагает индивидуальное пространство для пассажиров. Полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе. Также разработчики обещают каждому пассажиру свой личный стол и шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки — в бежевых.

Количество мест в представленном прототипе осталось традиционным: здесь могли бы разместиться 54 пассажира одновременно.