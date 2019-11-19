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«Личный стол и шторки»: РЖД показали новый плацкартный вагон 

Рамблер 1 час назад
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона с модульным пространством на ежегодной выставке "Транспорт России". Об этом сообщает РИА Новости.
Концепт разработал российский производитель — группа "Трансмашхолдинг.
Новый вагон предполагает индивидуальное пространство для пассажиров. Полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе. Также разработчики обещают каждому пассажиру свой личный стол и шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки — в бежевых.
Количество мест в представленном прототипе осталось традиционным: здесь могли бы разместиться 54 пассажира одновременно.
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Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Общество , Фото , Трансмашхолдинг , РЖД
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