РЖД показали прототип нового плацкартного вагона с модульным пространством на ежегодной выставке "Транспорт России". Об этом сообщает РИА Новости.
Концепт разработал российский производитель — группа "Трансмашхолдинг.
Новый вагон предполагает индивидуальное пространство для пассажиров. Полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе. Также разработчики обещают каждому пассажиру свой личный стол и шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки — в бежевых.
Количество мест в представленном прототипе осталось традиционным: здесь могли бы разместиться 54 пассажира одновременно.