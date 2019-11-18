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«Холодно»: Россиянка описала «тот свет» после комы 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
«Холодно»: Россиянка описала «тот свет» после комы
Фото: depositphotos.com
31-летняя жительница Санкт-Петербурга Кира Шиловская, впавшая в кому после инсульта на отдыхе в Турции, рассказала о «том свете».
«Помню, что когда умираешь, очень холодно в сердце становится. Потом укол, и горячо становится, видимо, разряд. Света в конце тоннеля нету», — сказала она изданию 78.ru.
Кира Шиловская перенесла инсульт во время отпуска в турецкой Анталье. Она пробыла в коме почти три недели, а сейчас быстро идет на поправку. Врачи обещают, что через две недели девушка будет дома.
Медики считают, что произошедшее с Кирой — стечение обстоятельств. Они рекомендовали ей на два года отказаться от кофе и полетов на самолетах, а также соблюдать ряд других рекомендаций, чтобы произошедшее не повторилось.
«Сегодня ровно месяц, как со мной это случилось. Если через две недельки домой — это отлично, я только рада», — сказала пациентка.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Санкт-Петербург , Турция
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