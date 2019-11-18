«Холодно»: Россиянка описала «тот свет» после комы

31-летняя жительница Санкт-Петербурга Кира Шиловская, впавшая в кому после инсульта на отдыхе в Турции , рассказала о «том свете».

«Помню, что когда умираешь, очень холодно в сердце становится. Потом укол, и горячо становится, видимо, разряд. Света в конце тоннеля нету», — сказала она изданию 78.ru.

Кира Шиловская перенесла инсульт во время отпуска в турецкой Анталье. Она пробыла в коме почти три недели, а сейчас быстро идет на поправку. Врачи обещают, что через две недели девушка будет дома.

Медики считают, что произошедшее с Кирой — стечение обстоятельств. Они рекомендовали ей на два года отказаться от кофе и полетов на самолетах, а также соблюдать ряд других рекомендаций, чтобы произошедшее не повторилось.