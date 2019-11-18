В Москве приземлился рейс с российскими детьми из Ирака

В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака

Фото: РИА Новости

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака , чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство" * приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. "Самолёт только что приземлился", — сказали в пресс-службе. Как ранее уточнялось, сразу по прилету в Россию детей доставят в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России , где им предстоит пройти комплексное обследование. В пресс-службе центра РИА Новости сообщили, что для встречи детей уже все готово. МЧС, В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД МВД , Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей. * запрещенная в России террористическая организация.

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