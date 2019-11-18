«Лидеры России» открыли сердца тысячам соцпроектов

Участники конкурса «Лидеры России» составили рейтинг социальных проектов для реализации в рамках конкурсного задания «Сердце Лидера». Всего поступило более 21 тысячи предложений по реализации соцпроектов, направленных на решение актуальных социальных проблем.

«Все участники дистанционного этапа оценивали проекты других конкурсантов и ранжировали их в порядке полезности для общества. Социальная ответственность и готовность помочь людям — неотъемлемая часть лидерства. И у многих лидеров, как показал рейтинг, есть хорошие идеи — как сделать свой регион лучше, помочь людям, внедрить новые практики», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Участники конкурса могут реализовать свой проект или присоединиться к реализации идеи, которая вызвала у них наибольший отклик, отметил Комиссаров.

Наибольшее количество заявок поступило по профилю «Просвещение и образование» (4809 заявок). В пятерку популярных тем также вошли «ЗОЖ: профилактика, а не лечение» (1974 записи); «Искусственный интеллект и современные технологии на службе обществу» (1862); «Семья: сохранение традиций и ценностей» (1270); «75-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне» (1089).

Лидерами рейтинга проектов, получившими наибольшие баллы от участников, вошли идеи, направленные на улучшение организации медицинской помощи: «Доступная онкодиагностика»; «Улучшение ранней диагностики злокачественных новообразований»; «Здоровые дети — будущее России!».

По итогам прошлогоднего конкурсного задания «Сердце Лидера» было реализовано свыше 1000 проектов. Как отметил Алексей Комиссаров, многие участники предыдущих сезонов продолжают осуществлять их и сейчас.

Выбрать проект для реализации участники нынешнего конкурса должны с 18 ноября по 8 декабря, реализация проекта должна состояться до 1 марта 2020 года.