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«Лидеры России» открыли сердца тысячам соцпроектов 

Рамблер 25 минут назад
«Лидеры России» открыли сердца тысячам соцпроектов
Фото: РИА Новости
Участники конкурса «Лидеры России» составили рейтинг социальных проектов для реализации в рамках конкурсного задания «Сердце Лидера». Всего поступило более 21 тысячи предложений по реализации соцпроектов, направленных на решение актуальных социальных проблем.
«Все участники дистанционного этапа оценивали проекты других конкурсантов и ранжировали их в порядке полезности для общества. Социальная ответственность и готовность помочь людям — неотъемлемая часть лидерства. И у многих лидеров, как показал рейтинг, есть хорошие идеи — как сделать свой регион лучше, помочь людям, внедрить новые практики», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
Участники конкурса могут реализовать свой проект или присоединиться к реализации идеи, которая вызвала у них наибольший отклик, отметил Комиссаров.
Наибольшее количество заявок поступило по профилю «Просвещение и образование» (4809 заявок). В пятерку популярных тем также вошли «ЗОЖ: профилактика, а не лечение» (1974 записи); «Искусственный интеллект и современные технологии на службе обществу» (1862); «Семья: сохранение традиций и ценностей» (1270); «75-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне» (1089).
Лидерами рейтинга проектов, получившими наибольшие баллы от участников, вошли идеи, направленные на улучшение организации медицинской помощи: «Доступная онкодиагностика»; «Улучшение ранней диагностики злокачественных новообразований»; «Здоровые дети — будущее России!».
По итогам прошлогоднего конкурсного задания «Сердце Лидера» было реализовано свыше 1000 проектов. Как отметил Алексей Комиссаров, многие участники предыдущих сезонов продолжают осуществлять их и сейчас.
Выбрать проект для реализации участники нынешнего конкурса должны с 18 ноября по 8 декабря, реализация проекта должна состояться до 1 марта 2020 года.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Алексей Комиссаров
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