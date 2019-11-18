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Более половины россиян сталкивались с грубостью и хамством 

News.ru 57 минут назад
Более половины россиян сталкивались с хамством
Фото: РИА Новости
Опрос показал, что 55% россиян сталкивались с грубостью и хамством, это на 12% больше, чем шесть лет назад. В Москве этот показатель ещё выше — 65%.
Такие данные приводит фонд «Общественное мнение». Исследование выявило, что за последний год возросла доля тех, кто сталкивался с нападениями и драками — с 8 до 16%. В Москве этот ответ дали 29% респондентов.
Комфортно и безопасно на улицах в темное время суток себя ощущают 41%. Некомфортно себя чувствуют 31% опрошенных, из них 10% бояться темноты и 5% — преступности. При этом носят с собой средства самозащиты лишь 6% респондентов.
Как писал News.ru, если бы граждане России могли вернуться на 10 лет назад и дать самому себе наиболее важный совет, то большинство из них попросило бы больше учиться и быть решительнее.
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Теги:
Общество , Социология , Фонд "Общественное мнение" , Москва
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