Более половины россиян сталкивались с хамством

Более половины россиян сталкивались с грубостью и хамством

Опрос показал, что 55% россиян сталкивались с грубостью и хамством, это на 12% больше, чем шесть лет назад. В Москве этот показатель ещё выше — 65%.

Такие данные приводит фонд «Общественное мнение» . Исследование выявило, что за последний год возросла доля тех, кто сталкивался с нападениями и драками — с 8 до 16%. В Москве этот ответ дали 29% респондентов.

Комфортно и безопасно на улицах в темное время суток себя ощущают 41%. Некомфортно себя чувствуют 31% опрошенных, из них 10% бояться темноты и 5% — преступности. При этом носят с собой средства самозащиты лишь 6% респондентов.

Как писал News.ru, если бы граждане России могли вернуться на 10 лет назад и дать самому себе наиболее важный совет, то большинство из них попросило бы больше учиться и быть решительнее.