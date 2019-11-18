«Ну камон»: Скабеева ответила за фото Путина у Трампа

Журналистка The Washington Post Джулия Дэвис процитировала слова российской телеведущей Ольги Скабеевой о «выборах Трампа в России » в своем Twitter. Об этом пишет «Взгляд».

«Когда мы — здесь, в России — выбирали Трампа, мы были уверены, что, чтобы выразить свою благодарность, он будет носить фотографию Путина в своем кармане», — привела слова Скабеевой американская журналистка, комментируя статью об импичменте Трампа и политике России на Украине.

Скабеева ответила Дэвис в Telegram, заверив ее, что это была шутка.

«Юль, ну камон. Я ж пошутила. Носить в кармане фото Путина не требуют даже у сотрудников президентского пула. Не надо так волноваться», — написала она.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров на российской сессии II Парижского форума мира шуткой ответил на вопрос, готовится ли Россия к выборам президента США.

«Не волнуйтесь, мы решим эту проблему», — сказал Лавров и рассмеялся.