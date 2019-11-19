Стартовал второй этап отбора на конкурс «Лидеры России»

Начался второй этап заочного отбора конкурса управленцев «Лидеры России»

Участники конкурса управленцев "Лидеры России" приступили ко второй части испытаний дистанционного этапа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей".

"Для участников конкурса управленцев "Лидеры России" 19 ноября стал доступен первый тест второго блока дистанционного этапа — тест управленческого потенциала. Всего до второго блока допущено 20 тысяч человек", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора АНО, руководителя конкурса Алексея Комиссарова , во втором блоке дистанционного этапа участникам, помимо теста управленческого потенциала, предстоит тест управленческой готовности, а также тесты по одному из трех спецнаправлений конкурса — "Финансы и технологии", "Наука" и "Здравоохранение".

"В "Здравоохранении" участников ожидает тест, связанный с их управленческими компетенциями в сфере охраны здоровья. Тут предполагается решение специфических задач, будет проверяться знание нормативных актов, связанных с управлением в сфере здравоохранения. Тест по специализации "Наука" — это больше тест знаний, а также понимания, как проходит сейчас научно-технологическое развитие в России", — приводит пресс-служба слова председателя экспертного совета конкурса Павла Безручко.

В свою очередь тест по направлению "Финансы и технологии" позволит выявить, "насколько человек соответствует требованиям цифровой эпохи, знает про большие данные, искусственный интеллект и так далее", — добавил он.

В пресс-службе отметили, что итоги второго блока дистанционного тестирования конкурсанты узнают 12-13 декабря.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная компания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября начался дистанционный этап конкурса.

Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года. Сразу после этого пройдет суперфинал конкурса.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.