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Кремль оставил тему домашнего насилия для обсуждения экспертам 

ТАСС + ещё 10 4 часа назад
В Кремле отстранились от темы домашнего насилия
Фото: РИА Новости
Кремль не обсуждает проблему домашнего насилия, поскольку тема рассматривается экспертами, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, эта тема [домашнего насилия] не обсуждается в Кремле, обсуждается в экспертной, юридической среде", — отметил представитель Кремля.
Законопроект о профилактике бытового насилия в семье в настоящее время проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму. С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко была создана специальная рабочая группа. Как сообщила ранее первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, Совфед до 1 декабря проведет работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовит законопроект к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента.
В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Керченский пролив , Валентина Матвиенко , Дмитрий Песков , Инна Святенко , Госдума , Совет Федерации
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