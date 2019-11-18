Умер писатель Игорь Сахновский

Российский писатель и поэт Игорь Сахновский умер в Екатеринбурге на 62-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил коллега и друг Сахновского, член Союза писателей России Евгений Касимов в понедельник.

" [Игорь Сахновский] умер в понедельник утром, у него случился разрыв аорты", — сказал Касимов.

Сахновский родился в 1958 году в городе Орске Оренбургской области. В разные годы работал литературным консультантом в Средне-Уральском книжном издательстве и журнале "Уральский следопыт", редактором в уральском отделении Академии наук СССР и региональном отделении издательства "Наука".

Сахновский-прозаик дебютировал в 1999 году, когда в журнале "Новый мир" был опубликован его первый роман "Насущные нужды умерших". Сахновский является автором произведений "Человек, который знал все", "Заговор ангелов", "Быть может" и других.

Игорь Сахновский являлся членом Союза писателей России, его книги издавались в Германии, Франции, Англии и Голландии.