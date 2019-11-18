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Политика

Умер писатель Игорь Сахновский 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Российский писатель и поэт Игорь Сахновский умер в Екатеринбурге на 62-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил коллега и друг Сахновского, член Союза писателей России Евгений Касимов в понедельник.
" [Игорь Сахновский] умер в понедельник утром, у него случился разрыв аорты", — сказал Касимов.
Сахновский родился в 1958 году в городе Орске Оренбургской области. В разные годы работал литературным консультантом в Средне-Уральском книжном издательстве и журнале "Уральский следопыт", редактором в уральском отделении Академии наук СССР и региональном отделении издательства "Наука".
Сахновский-прозаик дебютировал в 1999 году, когда в журнале "Новый мир" был опубликован его первый роман "Насущные нужды умерших". Сахновский является автором произведений "Человек, который знал все", "Заговор ангелов", "Быть может" и других.
Игорь Сахновский являлся членом Союза писателей России, его книги издавались в Германии, Франции, Англии и Голландии.
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Видео , Другое , Игорь Сахновский , РАН , Екатеринбург , Касимов
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