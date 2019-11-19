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В Липецке открыли бюст летчика Михаила Водопьянова 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
В Липецке открыли бюст летчика Водопьянова
Фото: РИА Новости
Жители Липецкой области отмечают 120-летие со дня рождения уроженца региона, Героя Советского Союза и летчика-полярника Михаила Водопьянова. К юбилею Водопьянова в школе № 9 в Липецке открыли его бюст, рассказала ТАСС директор учебного заведения Нина Огнева.
"Бюст изготовлен по Всероссийскому проекту "Аллея Российской Славы". На открытии выступили сын и внучка легендарного летчика — Алексей Михайлович и Мария Юрьевна", — сказала Огнева.
По ее словам, в липецкой школе № 9 обучаются 660 детей. "Имя Героя Советского Союза Михаила Водопьянова присвоено нашей школе 18 лет назад, у нас создан школьный музей, в котором собраны документы и личные вещи нашего легендарного земляка. Специально к 120-летию со дня рождения Водопьянова мы выпустили номер школьной газеты, посвященный летчику и тому, как наши дети готовились к празднованию юбилея: проводили конкурсы рисунка, изготавливали макеты самолетов, изучали биографию летчика, смотрели видеофильмы о нем, участвовали в викторинах по рассказам Водопьянова, который был членом Союза писателей СССР и активно занимался литературной деятельностью", — добавила собеседница агентства, уточнив, что во вторник в школе прошли открытые уроки в память о знаменитом летчике-полярнике.
По данным пресс-службы администрации Липецка, к 120-летию Михаила Водопьянова в городском Доме музыки пройдет концерт по мотивам биографии Героя Советского Союза, а также выставка фотографий и его художественных портретов. Городское архивное управление также подготовило виртуальную выставку документов и фотографий о жизни знаменитого уроженца липецкого региона.
Советский летчик Михаил Водопьянов родился 18 ноября 1899 года в селе Большие Студенки Липецкого уезда Тамбовской губернии, земли которого сейчас входят в черту города Липецка. Водопьянов первым в мире совершил посадку на лед возле Северного полюса, с шестью летчиками в 1934 году спас 104 человека с раздавленного льдами парохода "Челюскин", за что получил звание Героя Советского Союза. Участвовал в военных высокоширотных экспедициях "Север" и "Север-2" с посадкой самолета на дрейфующий лед для доставки людей и грузов. Умер в 1980 году в Москве, похоронен на Троекуровском кладбище.
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Теги:
Общество , Михаил Водопьянов , ИТАР-ТАСС , Липецк , Липецкая Область
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