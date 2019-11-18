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Онищенко предложил вернуть продажу алкоголя с 11 утра 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддерживает предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) сократить интервал продажи алкоголя в стране до 22:00. По мнению депутата, одновременно нужно вернуться к так называемому "часу волка" — продаже алкоголя с 11 часов утра вместо нынешних 8.
Онищенко напомнил, что "часом волка" в советские времена в Москве называли 11 часов утра, когда начиналась продажа крепкого алкоголя. Такое название он получил потому, что ровно в 11 из уличных часов центрального театра кукол им. Образцова на Садовом кольце "выпрыгивала" фигурка волка.
"Давайте сверху мы до 22 часов [ограничим продажу алкоголя], а снизу — до "часа волка" доведем. "Час волка" — это 11 часов — нижняя граница, а верхняя пусть пока будет 22 часа", — заявил депутат ТАСС в понедельник.
Предложение ОНФ политик назвал неоригинальным, но правильным.
"И плохо, что до 22. Надо вообще до 18 [часов] сократить [время продажи алкоголя]", — добавил он.
Онищенко напомнил о подписанной в 2009 году концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма в России. Политик поддерживает комплексный подход к ограничению доступности алкоголя — временной, территориальной и ценовой.
"На уровне правительства повышали цены на алкоголь совсем недавно. "Гжелка" стоила 68 рублей, самая дешевая водка, сейчас она уже 200 с чем-то. А надо ее постепенно довести до 300 рублей как минимум", — заявил депутат.
Кроме того, необходимо сдвинуть и возрастную планку доступа к алкоголю, считает Онищенко.
"Предложение мое было — 21 год, это не мое предложение, это опыт тех же США, которые с 21 года продают. Пацаны в 19 лет уже воюют по всему миру, а алкоголь разрешается им продавать в 21 год. Никто в США от этого не умер, а у нас истерика начинается: как же так, права человека", — посетовал он.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на письма, которые ОНФ направил в правительство РФ, Минздрав, Минтруд и другие ведомства, сообщила, что фронт предлагает внести поправки в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", который сейчас позволяет продавать алкоголь с 08:00 до 23:00 по местному времени.
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Теги:
Общество , Геннадий Онищенко , Минздрав РФ , Минтруд , Госдума , Правительство РФ , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС , Москва
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