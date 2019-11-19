Директор колледжа в Благовещенске уволился после стрельбы

Директор колледжа в Благовещенске , один из учеников устроил стрельбу, и замминистра образования Амурской области ушли со своих должностей. Об этом со ссылкой на источник в региональных органах власти сообщает ТАСС.

«Свои должности оставили директор колледжа Виктор Дмитриевич Петухов и замминистра образования Амурской области Олег Михайлович Якутов, который курировал вопросы среднего и среднего профессионального образования», — пояснил он.

«Рамблер» писал, что 14 ноября 19-летний студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения. Стрелявший покончил с собой. По версии следствия, предположительно, у стрелка был конфликт с учащимися.