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Директор колледжа в Благовещенске уволился после стрельбы 

Рамблер + ещё 43 2 часа назад
Директор колледжа в Благовещенске уволился после стрельбы
Фото: СК РФ
Директор колледжа в Благовещенске, один из учеников устроил стрельбу, и замминистра образования Амурской области ушли со своих должностей. Об этом со ссылкой на источник в региональных органах власти сообщает ТАСС.
«Свои должности оставили директор колледжа Виктор Дмитриевич Петухов и замминистра образования Амурской области Олег Михайлович Якутов, который курировал вопросы среднего и среднего профессионального образования», — пояснил он.
«Рамблер» писал, что 14 ноября 19-летний студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения. Стрелявший покончил с собой. По версии следствия, предположительно, у стрелка был конфликт с учащимися.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , ЖКХ , Строительство , Стрельба в колледже , Трагедия в Благовещенске , ИТАР-ТАСС , Амурская Область , Благовещенск
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