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Россияне оценили отношения с США 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Россияне оценили отношения с США
Фото: Станислав Тихомиров / «Коммерсантъ»
Большинство опрошенных россиян (85 процентов) оценивают нынешние отношения между Россией и США в негативном ключе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте организации в понедельник, 18 ноября.
Более половины респондентов характеризуют их как напряженные (52 процента). 13 процентов опрошенных сочли российско-американские отношениями враждебными.
Отношение к президенту США Дональду Трампу почти треть опрошенных россиян охарактеризовали как «скорее отрицательное», более половины признались, что им все равно, еще 11 процентов дали положительную оценку.
52 процента респондентов считают, что Москва должна активизировать сотрудничество с США в сфере безопасности.
В начале ноября Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Россией. В прошлом месяце российский лидер Владимир Путин заявил о доверительных деловых контактах с американским коллегой.
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Теги:
Общество , Социология , Дональд Трамп , Владимир Путин , ВЦИОМ , США
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