Россияне оценили отношения с США

Более половины респондентов характеризуют их как напряженные (52 процента). 13 процентов опрошенных сочли российско-американские отношениями враждебными.

Отношение к президенту США Дональду Трампу почти треть опрошенных россиян охарактеризовали как «скорее отрицательное», более половины признались, что им все равно, еще 11 процентов дали положительную оценку.

52 процента респондентов считают, что Москва должна активизировать сотрудничество с США в сфере безопасности.