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Почта Деда Мороза заработала в Одинцове 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Почта Деда Мороза заработала в Одинцове
Фото: РИА Новости
18 ноября Дед Мороз отпраздновал день рождения. В одинцовском парке культуры в этот день открылась почта зимнего волшебника, сообщает телеканал "360".
Почта Деда Мороза открылась в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Несмотря на совсем не новогоднюю погоду, попросить подарок у главного волшебника страны можно уже сейчас.
Для детей провели праздничные эстафеты и конкурсы. Ребята раскрашивали мышек из соленого теста — символ наступающего года. А на другом мастер-классе все желающие мастерили своими руками поделки из бумаги с поздравлениями с наступающим Новым годом.
18 ноября Дед Мороз отметил день рождения. Именно в этот день на родине волшебника — в городе Великий Устюг — ударяют настоящие морозы, и зима вступает в свои законные права.
"18 ноября наш Дедушка Мороз, главный сказочник, отмечает свой день рождения. И дети на данном мероприятии должны будут что-то ему пожелать, так составить свое письмо, чтобы Дедушка уже 28 декабря сюда приехал и наградил трех лучших", — рассказала Регина Сурина, заведующая отделом культуры спортивного парка.
Поздравить Деда Мороза с днем рождения, а также рассказать ему о своем самом заветном желании можно до 19 декабря. Каждый день письма будут вынимать, а потом переправят в Великий Устюг — лично в руки волшебнику.
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