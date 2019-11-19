Почта Деда Мороза заработала в Одинцове

18 ноября Дед Мороз отпраздновал день рождения. В одинцовском парке культуры в этот день открылась почта зимнего волшебника, сообщает телеканал "360".

Почта Деда Мороза открылась в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Несмотря на совсем не новогоднюю погоду, попросить подарок у главного волшебника страны можно уже сейчас.

Для детей провели праздничные эстафеты и конкурсы. Ребята раскрашивали мышек из соленого теста — символ наступающего года. А на другом мастер-классе все желающие мастерили своими руками поделки из бумаги с поздравлениями с наступающим Новым годом.

18 ноября Дед Мороз отметил день рождения. Именно в этот день на родине волшебника — в городе Великий Устюг — ударяют настоящие морозы, и зима вступает в свои законные права.

"18 ноября наш Дедушка Мороз, главный сказочник, отмечает свой день рождения. И дети на данном мероприятии должны будут что-то ему пожелать, так составить свое письмо, чтобы Дедушка уже 28 декабря сюда приехал и наградил трех лучших", — рассказала Регина Сурина, заведующая отделом культуры спортивного парка.

Поздравить Деда Мороза с днем рождения, а также рассказать ему о своем самом заветном желании можно до 19 декабря. Каждый день письма будут вынимать, а потом переправят в Великий Устюг — лично в руки волшебнику.