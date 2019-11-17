«Уже замечали в поддержке протестных акций»

На «Эхе Москвы» заявили, что Галкин уже давно критикует власти и ТВ. ВИДЕО

Юморист Максим Галкин , недавно выступивший с жесткой критикой российской власти и федерального телевидения, еще в 2011—2012 годах активно поддерживал выступления несистемной оппозиции. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала журналистка Ксения Ларина

«На своих концертах Галкин очень часто высказывается о текущих событиях, актуальных, и тоже весьма резковато, но как бы в своей системе координат, с его степенью резкости. И вот ты вспомнила про «Дождь». Я, кстати, тоже вспоминала: по-моему, это было еще в 2010—2011 годах. Он уже тогда был замечен в такой достаточно открытой поддержке протестных акций. Не знаю, был он на улице или не был, но на «Дождь» он тоже приходил — тогда еще на программу Дзядко «Три», и ребята с ним беседовали как со своим единомышленником», — заявила Ларина в программе «Человек из телевизора», которую она ведет вместе с известным телекритиком Ириной Петровской.

Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении 10 ноября. Он отметил, что раньше можно было шутить на политические темы, а сейчас «не все можно говорить». Кроме того, Галкин признался, что его «достало», что на российском ТВ постоянно обсуждают Украину и политическую жизнь этой страны.