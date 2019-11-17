«Уже замечали в поддержке протестных акций»

Юморист Максим Галкин, недавно выступивший с жесткой критикой российской власти и федерального телевидения, еще в 2011—2012 годах активно поддерживал выступления несистемной оппозиции. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала журналистка Ксения Ларина.
«На своих концертах Галкин очень часто высказывается о текущих событиях, актуальных, и тоже весьма резковато, но как бы в своей системе координат, с его степенью резкости. И вот ты вспомнила про «Дождь». Я, кстати, тоже вспоминала: по-моему, это было еще в 2010—2011 годах. Он уже тогда был замечен в такой достаточно открытой поддержке протестных акций. Не знаю, был он на улице или не был, но на «Дождь» он тоже приходил — тогда еще на программу Дзядко «Три», и ребята с ним беседовали как со своим единомышленником», — заявила Ларина в программе «Человек из телевизора», которую она ведет вместе с известным телекритиком Ириной Петровской.
Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении 10 ноября. Он отметил, что раньше можно было шутить на политические темы, а сейчас «не все можно говорить». Кроме того, Галкин признался, что его «достало», что на российском ТВ постоянно обсуждают Украину и политическую жизнь этой страны.
Позднее об отмене выступлений Галкина после его резонансного выступления заявил публицист Александр Невзоров. Он сказал, что Галкину «начали отвинчивать голову», так как он «набрался мужества и сообщил цензуре на телевидении». Однако представитель артиста Эльвира Мокробородова сообщала, что для отмены концертов нет никаких оснований, его слова подтвердил и сам комик. Кроме того, за Галкина вступился народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур. Он отметил, что его коллега все равно будет востребован у зрителя.