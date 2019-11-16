В Петербурге появится кольцевая линия метро

В Санкт-Петербурге появится кольцевая линия метро

Проектирование линии начнется в 2021 году с участка от станции «Большой проспект» до «Лесной-2».

Кольцевую линию метро в Санкт-Петербурге начнут проектировать в 2021 году. Как рассказал заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Самборский , в 2020 году Северная столица объявит конкурсы на проектирование участка от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова», от «Улицы Дыбенко» до Кудрово.

Кроме того, займутся также проектированием Красносельско-Калининской линии метро в сторону «Полюстровского проспекта-1». На проектные работы будет выделено около одного миллиарда рублей из городского бюджета.

Работы по проектированию кольцевой линии начнутся с участка от станции «Большой проспект» до «Лесной-2» и будут разбиты на два этапа. Строительство линии предположительно завершат к 2031 году.

Кольцевая линия петербургского метрополитена проектировалась с конца 1950-х годов. Ее проекты постоянно изменялись, но были похожи друг на друга.