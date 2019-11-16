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В Санкт-Петербурге появится кольцевая линия метро 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
В Петербурге появится кольцевая линия метро
Фото: РИА Новости
Проектирование линии начнется в 2021 году с участка от станции «Большой проспект» до «Лесной-2».
Кольцевую линию метро в Санкт-Петербурге начнут проектировать в 2021 году. Как рассказал заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Самборский, в 2020 году Северная столица объявит конкурсы на проектирование участка от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова», от «Улицы Дыбенко» до Кудрово.
Кроме того, займутся также проектированием Красносельско-Калининской линии метро в сторону «Полюстровского проспекта-1». На проектные работы будет выделено около одного миллиарда рублей из городского бюджета.
Работы по проектированию кольцевой линии начнутся с участка от станции «Большой проспект» до «Лесной-2» и будут разбиты на два этапа. Строительство линии предположительно завершат к 2031 году.
Кольцевая линия петербургского метрополитена проектировалась с конца 1950-х годов. Ее проекты постоянно изменялись, но были похожи друг на друга.
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Михаил Самборский , Санкт-Петербург
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