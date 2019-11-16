Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия ответила на призыв Венеции о помощи
Россия ответила на призыв Венеции о помощи
Политика
Пролетевший у домов Су-35 вызвал панику
Пролетевший у домов Су-35 вызвал панику
Армия
На историка Соколова могут завести еще одно дело
На историка Соколова могут завести еще одно дело
Происшествия
Военный беспилотник "Орион" рухнул у жилых домов
Военный беспилотник "Орион" рухнул у жилых домов
Происшествия

Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей 

Lenta.ru + ещё 1 38 минут назад
Гаркалин сбежал от врачей
Фото: РИА Новости
Российскому актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, артист вышел на улицу, но его самочувствие не улучшилось и он упал на землю. Очевидцы вызвали скорою помощь, однако по приезде бригады медиков Гаркалин резко встал и скрылся в направлении своего дома.
Валерию Гаркалину 65 лет. Известно, что он перенес несколько сердечных приступов в 2008 и 2009 годах. Артист сыграл более ста ролей в театре и кино. Известен по картинам «Ширли-мырли», «Женщин обижать не рекомендуется», «Ландыш-серебристый», «Попса».
Видео дня. Популярного секс-тренера подозревают в мошенничестве
Последние новости
Мединский признал некомпетентность Фонда кино Мединский признал некомпетентность Фонда кино Умер политик Никита Исаев Умер политик Никита Исаев Сотни людей пришли проститься с убитой аспиранткой Сотни людей пришли проститься с убитой аспиранткой 
Теги:
Общество , Другое , Валерий Гаркалин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ответила на призыв Венеции о помощи
Россия ответила на призыв Венеции о помощи 349
Пролетевший у домов Су-35 вызвал панику
Пролетевший у домов Су-35 вызвал панику
На историка Соколова могут завести еще одно дело
На историка Соколова могут завести еще одно дело 86
Военный беспилотник «Орион» рухнул у жилых домов
Военный беспилотник «Орион» рухнул у жилых домов 590
Мать убитой аспирантки увезли в реанимацию
Мать убитой аспирантки увезли в реанимацию 75
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Стало известно, сколько будут получать срочники
02:45
Стало известно, сколько будут получать срочники
Армия Войска
Уилан оказался плохим шпионом
01:01
Уилан оказался плохим шпионом
Общество
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
03:53
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Происшествия
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
01:08
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
Армия Войска
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
02:48
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
Шоу-бизнес
Умер Валерий Дударев
03:07
Умер Валерий Дударев
Общество
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
01:00
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шоу-бизнес
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
03:15
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Армия Политика
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
01:28
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение