Российский флаг-рекордсмен развернули в Антарктиде

«Ночные волки» совместно с организацией «Все миры» развернули флаг площадью 1,4 тысячи квадратных метров в Антарктиде.

По словам президента клуба Юрия Волкова, в размещении флага участвовало десять человек. Антарктида стала финальной точкой проекта «Все стихии». Ранее участники проекта уже размещали флаг на Эльбрусе, Байкале, Камчатке, в Москве, Крыму и на Северном полюсе. В дальнейшем флаг-рекордсмен планируют подарить государству, пишет РИА Новости.