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Российский флаг-рекордсмен развернули в Антарктиде 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Российский флаг-рекордсмен развернули в Антарктиде
Фото: Организация «Все миры»
«Ночные волки» совместно с организацией «Все миры» развернули флаг площадью 1,4 тысячи квадратных метров в Антарктиде.
По словам президента клуба Юрия Волкова, в размещении флага участвовало десять человек. Антарктида стала финальной точкой проекта «Все стихии». Ранее участники проекта уже размещали флаг на Эльбрусе, Байкале, Камчатке, в Москве, Крыму и на Северном полюсе. В дальнейшем флаг-рекордсмен планируют подарить государству, пишет РИА Новости.
News.ru сообщал, что флаг России планируют установить на дно Марианской впадины. В операции планирует участвовать путешественник Федор Конюхов.
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Теги:
Общество , Федор Конюхов , РИА Новости
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