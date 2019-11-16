Умер Валерий Дударев

Умер поэт Валерий Дударев

Умер российский поэт Валерий Дударев. Он ушел на 55-м году жизни, сообщает «Литературная газета»

Валерий Дударев был поэтом, филологом, заведующим отделом поэзии и главным редактором журнала «Юность».

Он родился в Москве, окончил филфак МПГУ. Преподавал в школе и университете. Автор поэтических сборников «На склоне двадцатого века», «Где растут забытые цветы», «Глаголица», «Интонации», «Ветла». Поэзия Дударева переведена на несколько языков.