Умер Валерий Дударев

Умер российский поэт Валерий Дударев. Он ушел на 55-м году жизни, сообщает «Литературная газета».
Валерий Дударев был поэтом, филологом, заведующим отделом поэзии и главным редактором журнала «Юность».
Он родился в Москве, окончил филфак МПГУ. Преподавал в школе и университете. Автор поэтических сборников «На склоне двадцатого века», «Где растут забытые цветы», «Глаголица», «Интонации», «Ветла». Поэзия Дударева переведена на несколько языков.
«К стихам Валерия Дударева у меня искренняя, сразу возникшая приязнь… Среди других поэтов я бы сразу его узнала. Мне нравится, что ему особенно удаются концовки стихотворений…», — писала о его творчестве Белла Ахмадулина.
Дударев — лауреат литературных премий имени Александра Невского, Сергея Есенина, Бориса Корнилова.