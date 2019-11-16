Умер Валерий Дударев

Умер поэт, бывший главный редактор «Юности» Валерий Дударев

Сегодня, 16 ноября 2019 года, сайт "Литгазеты" опубликовал скорбную новость о кончине Валерия Федоровича Дударева.

По данным издания, Дудареву было 54 года.

Валерий Дударев — поэт, долгое время заведовал отделом поэзии журнала "Юность", в 2007-2019 годах был главным редактором этого журнала. Родился и жил в Москве. Окончил филфак МПГУ. Преподавал в школе и университете.

Валерий Федорович — автор стихотворных сборников "На склоне двадцатого века", "Где растут забытые цветы", "Глаголица", "Интонации", "Ветла", а также постоянный автор "Литературной газеты". Был удостоен литературных премий им. Александра Невского Сергея Есенина . Стихи покойного переводились на английский, болгарский, польский языки.

Редакция "Ревизора.ru" присоединяется к соболезнованиям родным и близким поэта.