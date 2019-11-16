Умер Валерий Дударев

Сегодня, 16 ноября 2019 года, сайт "Литгазеты" опубликовал скорбную новость о кончине Валерия Федоровича Дударева.
По данным издания, Дудареву было 54 года.
Валерий Дударев — поэт, долгое время заведовал отделом поэзии журнала "Юность", в 2007-2019 годах был главным редактором этого журнала. Родился и жил в Москве. Окончил филфак МПГУ. Преподавал в школе и университете.
Валерий Федорович — автор стихотворных сборников "На склоне двадцатого века", "Где растут забытые цветы", "Глаголица", "Интонации", "Ветла", а также постоянный автор "Литературной газеты". Был удостоен литературных премий им. Александра Невского, Сергея Есенина. Стихи покойного переводились на английский, болгарский, польский языки.
Редакция "Ревизора.ru" присоединяется к соболезнованиям родным и близким поэта.