Умер Валерий Дударев

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Умер поэт, бывший главный редактор «Юности» Валерий Дударев 

Ревизор.ru 3 часа назад
Сегодня, 16 ноября 2019 года, сайт "Литгазеты" опубликовал скорбную новость о кончине Валерия Федоровича Дударева.
По данным издания, Дудареву было 54 года.
Валерий Дударев — поэт, долгое время заведовал отделом поэзии журнала "Юность", в 2007-2019 годах был главным редактором этого журнала. Родился и жил в Москве. Окончил филфак МПГУ. Преподавал в школе и университете.
Валерий Федорович — автор стихотворных сборников "На склоне двадцатого века", "Где растут забытые цветы", "Глаголица", "Интонации", "Ветла", а также постоянный автор "Литературной газеты". Был удостоен литературных премий им. Александра Невского, Сергея Есенина. Стихи покойного переводились на английский, болгарский, польский языки.
Редакция "Ревизора.ru" присоединяется к соболезнованиям родным и близким поэта.
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Теги:
Общество , Видео , Александр Невский , Сергей Есенин , Литературная газета
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